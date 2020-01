Juventus ad un passo dal baby Ntenda del Nantes: sbarcherà a Torino a gennaio

La sessione invernale della Juventus ruota intorno alla cessione di Emre Can, se il tedesco lascerà Torino il ds Paratici lo rimpiazzerà, in caso contrario non sono previste operazioni eclatanti.

INVESTIMENTO PER IL FUTURO – Nel frattempo, però, la società continua a lavorare in ottica futura e dopo Kulusevski, prelevato dall’Atalanta per oltre 40 milioni e lasciato a Parma in prestito fino a fine stagione, è pronta a piazzare un altro colpo di prospettiva.

TRATTATIVA IN DIRITTURA D’ARRIVO – Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus è ad un passo da Jean-Claude Ntenda, laterale sinistro classe 2002 del Nantes e della Francia Under 18.

AMBIENTAMENTO – Ntenda sbarcherà a Torino nelle prossime settimane e sarà aggregato alle giovanili bianconere per ambientarsi nel nostro campionato e crescere nel più breve tempo possibile. Quando terminerà il periodo di adattamento entrerà nel giro della prima squadra.