Juventus, Dembelé o Torres per sostituire Di Maria

Angel Di Maria saluterà a fine stagione e la Juventus starebbe cercando di portarsi avanti con il lavoro per sostituirlo

A fine stagione Angel Di Maria dirà probabilmente addio alla maglia bianconera. Una stagione che sarà per lui forse l’ultima in Europa, con la prospettiva di ritornare in Argentina dove è cresciuto calcisticamente: al Rosario Central.

Il calciatore argentino lascerà un vuoto su quella fascia, che la Juventus starebbe pensando di colmare con un acquisto o due. I calciatori già monitorati ci sono, ma hanno un prezzo di mercato bello elevato. Entrambi provengono dal Barcellona e difficilmente lasceranno.

Pezzi da 90

In un Barcellona che fatica a trovare una quadra economica c’è comunque spazio per Ferran Torres e Ousmane Dembele. Entrambi i giocatori hanno prezzi di cartellino proibitivi per la Juventus, per ora, che però potrebbe provare un assalto nella finestra estiva di calciomercato.

I bianconeri sembrano in procinto di attuare una nuova rivoluzione in estate, con altri giocatori in uscita e nuovi in entrata. I due giocatori del Barcellona hanno entrambi prezzi fin troppo elevati per poter essere anche solo considerabili come nuovi acquisti bianconeri, con la Juventus che potrebbe optare per valorizzare ciò che ha già in casa.

Soulé a gennaio potrebbe andare in prestito e in caso di crescita positiva potrebbe ritrovarsi ad avere chances concrete con la prima squadra. Il calciatore argentino è definito come l’erede di Di Maria, nonostante si avvicini per caratteristiche anche a Paulo Dybala, e potrebbe essere il prossimo esterno da 90 dei bianconeri.