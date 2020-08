Juventus divisa tra Dzeko e Suarez: Pirlo telefona al bosniaco, il centravanti del Barça si fa avanti

E’ corsa a due per l’attacco della Juventus, i bianconeri cercano un nuovo numero nove e al momento in corsa ci sarebbero Edin Dzeko e Luis Suarez. Si raffredda la pista Milik, che andrebbe alla Roma in caso di passaggio del bosniaco in bianconero.

Dzeko rappresenterebbe il profilo ideale per Andrea Pirlo, che nelle ultime ore si sarebbe mosso in prima persona telefonando il giocatore per spiegargli il progetto e convincerlo a trasferirsi a Torino.

Tra Roma e Juve l’accordo non è distante, si parla di un’operazione complessiva da 14/15 milioni di euro. Dzeko nel frattempo riflette, è molto attaccato ai giallorossi e la moglie non vorrebbe lasciare la capitale. Qualora decidesse di restare, la Roma lo toglierebbe dal mercato.

Paratici tratta ma contemporaneamente continua a lavorare per Luis Suarez. L’attaccante ha dato preferenza al trasferimento in bianconero, ma prima servirà risolvere il contratto con il Barcellona.

L’attaccante ha chiesto ai catalani una buonuscita da 25 milioni di euro per liberarsi a parametro zero, poi inizierà a trattare con gli altri club. La richiesta di ingaggio si aggira sui 14 milioni l’anno, ma la Juve aggirerebbe lo scoglio grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita.