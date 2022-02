Juventus-Empoli, non solo calcio. La Juventus punta Viti e Asllani

Durante la partita tra la Juventus e l’Empoli di ieri anche mercato. Osservati due prospetti dei toscani, per il futuro

La partita di ieri ha dimostrato, ancor di più, quanto devastante possa essere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha siglato due reti, decidendo la sfida con l’Empoli. La serata di ieri sarebbe servita ai bianconeri per osservare da vicino due talenti dei toscani.

Anche mercato, dunque, nella serata di Serie A. Gli osservati speciali sono Mattia Viti e Kristjan Asllani. Il difensore italiano non ha giocato, ma il centrocampista è apparso più in forma che mai. 89 % di precisione su 66 passaggi, numeri di certo interessantissimi per un giocatore così giovane. Prestazione che ha stupito tifosi e dirigenti, che potrebbe portarlo a divenire un futuro calciatore bianconero.

Le possibilità future

Nonostante non abbia giocato, Mattia Viti potrebbe essere il prescelto per la difesa del futuro bianconero. Matthjis De Ligt potrebbe partire e alla Juventus serve qualcuno in più, oltre al già acquistato Federico Gatti. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si dirigono verso il finale delle loro rispettive carriere e il reparto difensivo va rafforzato.

Asllani potrebbe essere un’idea concreta per il centrocampo futuro, vista la giovane età. Il giocatore albanese è però ancora acerbo, dunque non è detto che non possa rimanere eventualmente in prestito ai toscani. La Juventus ha bisogno di gente già pronta in quel reparto o seconde linee con esperienza. Di sicuro la società farà qualcosa per l’immediato, ma ponderare per il futuro è qualcosa che hanno sempre fatto. La Juventus ci ha abituato a cogliere sempre le occasioni di mercato.