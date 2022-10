Juventus, fissato il prezzo per Milinkovic-Savic

Lotito avrebbe fissato il prezzo per Milinkovic-Savic, con la Juventus pronta ad effettuare un assalto per il serbo già da gennaio

Continua ad intrigare la Juventus Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo sta vivendo l’ennesima buona stagione in biancoceleste e la prossima finestra di calciomercato sarà l’ennesima in cui il calciatore si ritroverà a vivere le voci di mercato.

La Juventus continua a puntare il giocatore, sperando di poterlo rendere presto uno dei propri talenti di punta. Il centrocampista sembra non poter partire momentaneamente dalla Lazio, ma Lotito avrebbe già fissato il prezzo di acquisto.

La Juventus dovrà spendere tanto

Complice un contratto in scadenza nel 2024, Lotito a gennaio potrebbe chiedere non meno di 100 milioni di euro. Cifre impossibili per chiunque allo stato attuale delle cose, specialmente considerando che i bianconeri vivono un periodo economicamente instabile.

Il buco a bilancio è enorme e i bianconeri avranno bisogno di cedere qualcuno per poter far cassa, specialmente se non dovessero continuare il loro percorso in Champions League. Appare difficile pensare ad un ridimensionamento dei bianconeri, che però sembra poter essere probabile.

I bianconeri continuano a vivere un periodo grigio tra campionato e Champions League e le difficoltà continuano ad essere evidenti. La Juventus dovrà necessariamente darsi una mossa sul campo se vuole evitare un tracollo che sembra quasi inevitabile, specialmente perché i giocatori sono chiamati ad una vera e propria impresa. L’obiettivo attuale sembra il poter rientrare nuovamente in Champions League, specialmente perché le altre davanti viaggiano troppo velocemente per una Juventus che va a rilento.