Juventus, idea Allan per il centrocampo: Ramsey potrebbe finire all’Everton

La Juventus lavora in vista della sessione invernale di mercato per soddisfare le richieste di Allegri. Il tecnico ha chiesto l’arrivo di un centrocampista ed è già venuto fuori un nome di quelli interessanti.

Stando infatti a quanto riportato dal giornalista di Libero Fabio Santini nel corso di un intervento a 7Gold, Allegri apprezzerebbe molto il brasiliano Allan, attualmente all’Everton. A fare il percorso inverso potrebbe essere Aaron Ramsey, alle prese negli ultimi anni con numerosi problemi fisici.

Ecco quanto dichiarato:

“Allegri ha chiesto un calciatore che a Napoli conoscono molto bene perché in Campania ha disputato delle ottime annate calcistiche: faccio riferimento ad Allan. In Inghilterra, come parziale contropartita, potrebbe invece finire Ramsey.

Per quello che concerne il mercato in uscita, invece, Fabio Paratici, al Tottenham, ha messo nel mirino Kulusevski. Il dirigente ex Juventus è un estimatore dello svedese”.