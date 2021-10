Alex Belli, le parole della moglie Delia sul sogno di un figlio: “Lui ha qualche difficoltà”

Tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip c’è anche Alex Belli, che già dal suo ingresso ha creato scompiglio sia dentro che fuori la casa. A parlare recentemente dell’attore è Delia Duran, sua moglie. Al settimanale Chi, la donna ha parlato della sua storia d’amore con il gieffino sui progetti dopo l’esperienza nel reality. Proprio riguardo a ciò, la Duran ha fatto una rivelazione inaspettata.

“Lui ha qualche difficoltà” – Come affermato in precedenza, già dal suo ingresso, Belli è finito al centro dell’attenzione. A creare scompiglio sono stati gli apprezzamenti di alcune concorrenti che hanno scatenato la gelosia di Delia. Nonostante ciò, la donna apprezza il comportamento che il marito ha assunto all’interno della casa.

Riguardo alla sua storia con l’attore e ai loro progetti futuri, la donna ha ammesso che hanno in mente di allargare la famiglia una volta terminata l’esperienza di Alex nel reality. Proprio su questo punto, la Duran si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione:

“Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave”. Continuando su questo discorso, Delia ha sottolineato quanto questo sia un sogno e un desiderio di entrambi. In caso non dovessero riuscire in modo naturale, la donna ha fatto sapere che ricorrerà all’inseminazione artificiale.

“Sono molto migliorata” – Riguardo alla sua gelosia, la moglie di Alex Belli ha ammesso: “Sono molto migliorata con la gelosia”. Ha inoltre aggiunto di non provare particolare gelosia verso il gieffino e dei suoi legami all’interno della casa. Parlando di questo sentimento, la Duran ha ammesso che la sua insicurezza è causato da un tradimento avuto in passato.