Juventus, il Real Madrid mette ancor più in difficoltà sul mercato

Il Real Madrid sembrerebbe essere entrato di prepotenza su un obiettivo per l’attacco dei bianconeri, provando ad inserire un altro profilo che piace alla Juventus

I bianconeri navigano nel mare dell’incertezza in questo momento della stagione. In campo hanno portato buoni risultati fino all’ultima partita dell’anno, ma le situazioni extracalcistiche sembrano ingrandirsi sempre più con il passare del tempo.

A farne le spese sembrerebbe anche il calciomercato, specialmente perché due obiettivi potrebbero finire tra gli scartati a causa del Real Madrid. I blancos, infatti, sarebbero intenzionati ad offrire Odriozola per Nico Williams. Entrambi sono nella lista della Juventus, che in un colpo solo si vedrebbe privata di due giocatori potenzialmente appetibili.

Rischio concreto

La Juventus sembra allontanarsi concretamente da Odriozola, specialmente perché lo spagnolo sembra avvicinarsi anche alla Roma. Il suo agente sarebbe già stato a Trigoria e la trattativa sarebbe in fase avanzata. Intanto il Real Madrid starebbe pensando di offrire all’Athletic Bilbao il cartellino dell’esterno spagnolo insieme a quello di Julen Jon Guerrero per Nico Williams.

Lo spagnolo è attualmente valutato circa 30 milioni di euro, con i blancos che sembrerebbero intenzionati a mettere in atto questo scambio per battere la concorrenza. Il calciatore è attualmente impegnato in Qatar con la nazionale spagnola, ma il mercato sembra essere un richiamo troppo forte per smettere di parlarne.

Attualmente si sta preparando alla prossima partita, quella contro il Marocco, dopo aver giocato complessivamente 102 minuti totali. Un bottino niente male, considerando sia ancora tanto giovane. La Juventus ci proverà comunque, ma al momento appare una situazione fin troppo onerosa per poter fare qualcosa.