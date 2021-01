Juventus, in programma blitz per Scamacca: affare da 20 milioni

Giornata importante in casa bianconera, previsto un incontro con il Sassuolo per discutere dell'attaccante

La Juventus è arrivata a Reggio Emilia per la sfida di stasera con il Napoli valevole per la Supercoppa italiana. La squadra di Pirlo dovrà dare battaglia per conquistare il primo trofeo stagionale, mentre la società cercherà in contemporanea di portare avanti un’importante trattativa di mercato.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, nelle prossime ore è previsto un incontro proprio a Reggio Emilia tra gli uomini mercato della Juve e quelli del Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca.

L’attaccante, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà dei neroverdi, è il primo obiettivo dei bianconeri per il reparto avanzato, ma bisognerà trovare l’accordo con il Sassuolo.

Il direttore sportivo Paratici sa che per portare a casa il cartellino servirebbe mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, ma la società bianconera cercherà di ottenere il semplice diritto.

La trattativa non è semplice, ma il blitz in programma potrebbe servire proprio ad avvicinare le parti. Vedremo come evolverà la situazione.