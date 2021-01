Napoli, Giuntoli al lavoro per la difesa: c’è Vuskovic per il dopo Maksimovic

Ormai manca sempre meno, 12 giorni per la precisione, alla fine della sessione di calciomercato di gennaio, e le varie dirigenze di Serie A dovranno darsi una mossa se vorranno accaparrarsi gli innesti necessari a mantenere competitiva la rosa per la seconda parte del campionato.

Ebbene il Napoli, con Giuntoli e il suo entourage, sarebbe da tempo alla ricerca di un giocatore che possa fare da supporto nel reparto difensivo, e secondo varie indiscrezioni in arrivo dalla Croazia, l’obiettivo sarebbe un giovanissimo.

Stiamo parlando del difensore classe 2001 Mario Vuskovic, sotto contratto fino a giugno 2024. Giuntoli lo conosce e lo avrebbe più volte visionato. Ma il giocatore interessa anche a diverse squadre della Premier League, se il Napoli deciderà di acquistarlo come nuovo tassello dovrà farlo nel minor tempo possibile.

A prescindere da questa opzione, tuttavia, gli azzurri saranno costretti a prendere qualcuno in quel reparto dato che, salvo eventuali sorprese, Nikola Maksimovic che è in scadenza di contratto lascerà presto la squadra a costo zero.

In caso di emergenza, comunque, come già fatto da Gattuso in più di un’occasione, sarà adattato a difesa Giovanni Di Lorenzo. Luperto nel frattempo è ancora di proprietà del club di De Laurentiis, ma il giocatore italiano sembra tutt’altro che intenzionato a far ritorno a Napoli.