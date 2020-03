Juventus-Inter, possibile recupero il 9 marzo, Marotta: “Valutiamo”

E’ caos calendario in Serie A, la decisione della Lega di rinviare le 5 partite dell’ultimo turno, dopo che nei giorni precedenti si era dato l’ok per giocare a porte chiuse, ha causato un’enorme scia di polemiche e portato alla “lite condominiale” tra Inter e Juventus, in costante disaccordo sulla data di recupero.

IPOTESI – Stando a quanto riporta Sky Sport al momento l’ipotesi più plausibile è che le partite non giocate in questo weekend vengano recuperate il prossimo, tra sabato, domenica e lunedì, con il big match tra bianconeri e nerazzurri in programma proprio nel Monday night. Una scelta dovuta al fatto che per quella data dovrebbero terminare le restrizioni per i residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Qualora le restrizioni venissero prorogate si giocherebbe a porte chiuse.

LE PAROLE DI MAROTTA – Al momento si tratta di un’ipotesi, ma per esigenze di calendario sembrerebbe la strada più percorribile. Sul punto nella serata di ieri si è espresso Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Telelombardia:

“Abbiamo chiesto alla Lega di elaborare due o tre criteri nuovi da presentare nella prossima assemblea. Questa idea sarà sottoposta a votazione insieme ad altre. Se non si è giocato a porte chiuse questa domenica non si può pensare di farlo tra sette giorni. Vaglieremo le varie ipotesi, non c’è preclusione né approvazione. Mercoledì vedremo le idee e valuteremo quella ritenuta migliore”.