Lozano è il flop del calciomercato 2019: andrà via da Napoli a giugno

Uno dei grandi flop del Napoli di questa stagione sarà senza dubbio Hirving Lozano. Il messicano, arrivato dopo una lunga trattativa con il PSV per l’esagerata cifra di 42 milioni di euro, ha fornito prestazioni deludenti ed è ormai uscito fuori dai radar delle gerarchie di Gennaro Gattuso.

Dopo un’inizio in cui Carlo Ancelotti lo teneva molto in considerazione nel turnover dell’attacco azzurro, le prestazioni del messicano sono andate via via peggiorando. Pur avendo mostrato buoni colpi, il Chucky sta facendo troppa fatica a imporsi e ormai non vede neanche più il campo.

Nelle gerarchie di Gattuso, è ormai finito sotto anche Elmas e a dimostrazione della sua scarsa considerazione da parte del tecnico calabrese, a gennaio è arrivato Matteo Politano dall’Inter, addirittura acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La ciliegina sulla torta è stata la tribuna contro il Barcellona, segno evidente della scarsa fiducia che Gattuso nutre nel suo esterno d’attacco. Nonostante la grandissime critiche dei suoi connazionali sui social che ormai odiano il tecnico del Napoli, Lozano è destino ad andare via a fine stagione, probabilmente provocando una brutta perdita di valore e una minusvalenza alle casse di Aurelio de Laurentiis. Il suo addio, poi, è ancor più certo considerando che ormai Gattuso al 99.9% sarà l’alleanatore del Napoli anche nella prossima stagione.