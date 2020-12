Juventus, ipotesi Pavoletti come vice Morata

E’ partita la caccia in casa Juventus all’attaccante in vista di gennaio. I bianconeri cercano un profilo in grado di sostituire all’occorrenza Alvaro Morata, ma non hanno intenzione di svenarsi.

Se per Milik se ne riparlerà nella prossima estate a parametro zero, per gennaio Paratici cerca un’occasione low cost e l’ultima idea di mercato è quella che porta a Leonardo Pavoletti, centravanti classe ’88 del Cagliari.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero presentare un’offerta al club sardo, l’operazione non avrebbe costi particolarmente esosi, con il giocatore che rappresenterebbe una valida alternativa a Giroud e Llorente.

Pavoletti agli ordini di Di Francesco sta trovando poco spazio, il titolare nel ruolo è Simeone e accettare l’eventuale proposta della Juve gli permetterebbe di strappare un contratto di quelli importanti.

I bianconeri ci pensano, l’attaccante è una delle ipotesi. Vedremo se il direttore sportivo Paratici deciderà di affondare il colpo.