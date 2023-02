Juventus, Oppini: “Il Napoli vincerà meritatamente, ma si sta falsando il campionato di Serie A”

Ai microfoni di 7Gold, il celebre tifoso della Juventus, Francesco Oppini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del campionato di Serie A e della questione penalizzazione che ha coinvolto la Juventus negli ultimi giorni.

“Tolgono la penalizzazione? Hai falsato un momento di sport che durerà almeno un mese. Anche l’Inter che perde con l’Empoli, magari perde perché il Milan viene sconfitto, la Juventus a -15… è tutto insieme mi sembra ovvio. Il punto è che questa roba falsa il campionato“.

“Il Napoli vincerà meritatamente in una stagione in cui c’è stato il Mondiale di mezzo e in cui la Juve è stata sbattuta a -15 a gennaio per forse tornare giù con un’altra sentenza“.

Il tifoso bianconero ha esaltato la stagione del Napoli ma, allo stesso tempo, ha posto dei dubbi sulla veridicità del campionato italiano.

Oppini ha infine dichiarato: “Io non sto dicendo che il Napoli non meriti ciò che sta avendo, giocando in modo spettacolare. Da Juventino sarei contentissimo di vedere il Napoli vincere lo Scudetto dopo le due milanesi“.