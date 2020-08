Juventus, Pirlo chiama Milik per chiedergli di liberarsi a 0 il prossimo anno: Napoli infuriato!

Clamorosa indiscrezione quella lanciata quest’oggi dalle pagine di La Stampa. Secondo il quotidiano torinese Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, avrebbe chiamato Arkadiusz Milik per convincerlo ad aspettare un altro anno in quel di Napoli per poi svincolarsi a 0 ed indossare così la maglia bianconera nella stagione 2021/22.

Ovviamente la cosa ha fatto infuriare il Napoli, in particolar modo Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, resosi conto della situazione, potrebbe tenere il centravanti polacco in tribuna per tutta la stagione. Per Milik sarebbe un danno enorme e quindi una pista da evitare a tutti i costi.

Arkadiusz Milik così si trova ad un bivio molto pericoloso. Da un lato il centravanti vuole la Juventus ma si è reso conto di non essere affatto la prima scelta della dirigenza. Dall’altro lato l’interesse della Roma non entusiasma il calciatore che preferirebbe altri lidi.

Dal canto suo il Napoli non ha nulla di intavolato con la Juventus: a contrario sembra già esserci da tempo un accordo con la Roma che vede Milik passare in giallorosso in cambio di Under, Riccardi ed un conguaglio economico.

La pista più naturale da seguire quindi, sia per il calciatore che per i vari club, è quella che porterebbe il calciatore a giocare nella capitale italiana. Probabile che a giorni qualcosa in questo senso possa sbloccarsi, anche perché il Napoli inizia ad essere spazientito dalla situazione.