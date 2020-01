Juventus, Ronaldo in dubbio per la sfida con il Parma

Archiviata la bella vittoria in Coppa Italia con l’Udinese, per la Juventus è tempo di proiettarsi sul campionato, i bianconeri domenica sera affronteranno il Parma allo Stadium, gara non semplice considerando lo stato di grazia degli emiliani, a soli 7 punti dalla zona Champions.

DUBBIO RONALDO – Ancora da capire se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione o meno. Il fuoriclasse portoghese è rimasto ai box in Coppa Italia a causa della sinusite e nella giornata di ieri non si è allenato. La sua presenza per la sfida con gli emiliani resta in dubbio, ma dallo staff bianconero trapela fiducia. Molto dipenderà dalla partecipazione all’allenamento odierno e a quello di domani.

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.