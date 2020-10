Juventus, Ronaldo negativo: oggi allenamento individuale e secondo tampone

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la notizia che tutti in casa Juventus aspettavano: la negatività di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese dopo settimane di isolamento può tornare ad allenarsi e, salvo colpi di scena, sarà presente già domani al Dino Manuzzi contro lo Spezia.

Prima di aggregarsi ai compagni e trasferirsi a Cesena, sede delle gare casalinghe dei liguri in virtù dei lavori di adeguamento dello stadio Alberto Picco, Ronaldo dovrà ottenere il via libera.

In giornata CR7 sosterrà il secondo tampone, solo dopo la negatività potrà raggiungere la squadra di Pirlo. Nel frattempo stamani il giocatore è arrivato alla Continassa per allenarsi in maniera individuale e riprendere confidenza con il terreno di gioco.

Possibile che domani Pirlo decida di non gettare subito nella mischia il portoghese e di affidarsi nuovamente alla coppia Dybala-Morata. Ronaldo potrebbe entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di mercoledì in Champions con il Ferencváros.