Juventus, sfida con l’Inter per Musah

Sia Juventus che Inter starebbero cercando di prendere Musa dal Valencia. Il giocatore si è messo in mostra all’ultimo mondiale

Nonostante il Valencia non sia intenzionato a rinunciare al giocatore statunitense a gennaio, varie squadre si sono interessate a lui. Sul centrocampista shanno messo gli occhi Inter, Juventus, Chelsea e Liverpool. Il suo valore di mercato è di 30 milioni di euro, con un prezzo che potrebbe salire.

È un giocatore importante per il tecnico Gennaro Gattuso nel centrocampo del Valencia, ,a che potrebbe comunque salutare. Yunus Musah potrebbe riequilibrare i conti malandati della squadra di casa al Mestalla. In questo momento, il talentuoso centrocampista rimane legato al club valenciano fino al 2026.

I vincitori della Copa del Rey non daranno il via libera alla sua partenza per meno di 30 milioni di euro. Il Valencia sarebbe riluttante a perdere il suo pupillo in questa finestra di trasferimento invernale. Tuttavia, la storia potrebbe essere diversa tra qualche mese.

Segnali per l’estate

A questo proposito, spicca l’insistenza dell’Inter per un trasferimento a Milano. La squadra lombarda sta lavorando per sostituire Roberto Gagliardini a centrocampo, andrà in scadenzza a fine stagione, mentre l’americano è nel mirino di un’altra pretendente di alto profilo della Serie A. Questa è la Juventus.

Vale la pena notare che la Premier League non ha perso di vista Musah nemmeno ai Mondiali in Qatar. Nello specifico, Chelsea e Liverpool sarebbero i due big d’Inghilterra disposte a contendersi il passaggio del pupillo bianconero. Insomma, una lotta a quattro tra Inter, Juventus, Blues e Reds per Yunus Musah.