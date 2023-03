Juventus, sfida per Gundogan con il Barcellona

La Juventus è pronta a contendersi con il Barcellona il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan

Secondo Calciomercatoweb, la Juventus è interessata a ingaggiare Ilkay Gundogan in vista della prossima stagione. I bianconeri sono pronti a competere con il Barcellona per la firma del 32enne centrocampista. Gundogan è uno dei migliori centrocampisti della Premier League e molti club hanno messo gli occhi su di lui.

L’attuale contratto del 32enne scade nell’estate del 2023. È pronto a diventare libero tra pochi mesi. E, al momento, non si parla di un potenziale prolungamento. Con la probabilità che Gundogan sia disponibile gratuitamente tra un paio di mesi, è comprensibile l’interesse per lui.

I numeri di Gundogan

Il tedesco si è unito al Manchester City nell’estate del 2016 dal Borussia Dortmund. Il 32enne ha fatto passi da gigante durante la sua permanenza nel club. In questo momento, Gundogan è uno dei giocatori più importanti ed è il leader della squadra.

L’ex centrocampista del Borussia Dortmund ha disputato 290 partite con il City. Ha trovato la via della rete in 53 occasioni e ha realizzato 37 assist. Pur avendo superato i 30 anni, Gundogan è ancora al top della condizione. Il 32enne ha partecipato a 37 partite nella stagione in corso e ha segnato otto reti. È stato il pilastro del loro centrocampo. Gundogan detta il ritmo del gioco e domina il pallone. Ha ancora qualche anno a disposizione e Barcellona e Juventus lo hanno messo in lista di trasferimento.

Gundogan è un giocatore versatile e un leader degli uomini. Di conseguenza, sarà sicuramente un ottimo acquisto per la squadra a cui si unirà. Inoltre, il 32enne sarà disponibile gratuitamente in estate, il che aiuterà la causa di Barcellona e Juventus.