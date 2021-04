Juventus, si riflette sul futuro di Szczesny: Paratici su Donnarumma

La Juventus starebbe valutando la cessione di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco classe 1990 potrebbe partire qualora arrivasse Gigio Donnarumma, obiettivo di mercato del direttore sportivo Paratici.

Nonostante sia il titolare della porta bianconera, relegando Buffon al ruolo di secondo di lusso, Szczesny non è certo della permanenza a causa dell’alto ingaggio e della grande plusvalenza che la società metterebbe a bilancio dalla sua cessione.

Gli estimatori del polacco di certo non mancano e la Juve spera che nelle prossime settimane possa arrivare un’offerta importante dalla Premier League, campionato in cui il portiere tornerebbe volentieri.

Nel frattempo la Juve studia la soluzione giusta per mettere le mani su Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno e al momento lontano dal rinnovo.

In caso di addio a parametro zero, i bianconeri, non dovendo pagare il cartellino, potrebbero soddisfare le richieste di ingaggio del portiere, che per firmare chiede 10 milioni di euro l’anno.