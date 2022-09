Juventus, sirene inglesi per Vlahovic

I bianconeri potrebbero perdere Dusan Vlahovic, con il Tottenham sulle tracce del calciatore serbo. Pronta una ricchissima offerta

Dusan Vlahovic è entrato nel mirino del Tottenham di Antonio Conte. L’attaccante serbo non sembra essere contento del suo attuale rendimento in maglia bianconera, con la squadra che naviga nella costante incertezza.

Il calciatore potrebbe lasciare il bianconero dopo appena un anno, con gli inglesi che sarebbero pronti ad un’offerta da circa 80 milioni di euro alla società piemontese. Tutto ciò potrebbe accadere però solo nel caso in cui Harry Kane lasciasse il Tottenham.

Un uragano di mercato

Un vero e proprio Harry-Kane o meglio Hurricane se lo vogliamo dire in modo letterale. Il calciatore inglese potrebbe salutare alla fine di questa annata, con il Bayern Monaco che sembra prontissimo ad una nuova avventura.

Per ora sono solo voci, ma i tedeschi sembrano davvero intenzionati ad acquistare una punta di peso la prossima estate. Il talento inglese degli spurs sembra essere il preferito, anche se non è da scartare un ritorno su Alvaro Morata. Lo spagnolo sta vivendo un buon inizio di stagione, con anche la Juventus che sembra monitorarlo attentamente.

Per ora i bianconeri si sono coperti con Arkadiusz Milik, ma nel caso in cui partisse Vlahovic potrebbe esserci un ritorno di fiamma per lo spagnolo. Anche se al momento appare improbabile una cessione del serbo, che è al centro del progetto bianconero. Il calciatore saluterà solo nel caso in cui fosse lui a chiederlo, ma per ora non sembra esserci la volontà.