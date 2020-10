Juventus, torna di moda Locatelli: Paratici può provarci già a gennaio

La squadra di Pirlo in difficoltà nella zona centrale del campo. Una mano può arrivare dal mercato

Le ultime uscite non certamente brillanti della Juventus hanno messo in evidenza le difficoltà della squadra di Andrea Pirlo nel costruire gioco e occasioni da rete, problemi a cui il tecnico sarà chiamato a dare una soluzione in tempi brevi.

Sul banco degli imputati è finito l’intero centrocampo, colpevole non avere sufficienti elementi di qualità. Gli addii di Pjanic e Matuidi hanno inciso parecchio e per gran parte della tifoseria i sostituti arrivati non sarebbero all’altezza.

Arthur ha bisogno di tempo per ambientarsi nel calcio italiano, stesso discorso per McKennie, mentre Rabiot non sta fornendo il contributo sperato e Bentancur sta trovando poco spazio.

Una mano potrebbe arrivare nella sessione di gennaio dal mercato, il direttore sportivo Paratici è già a lavoro e potrebbe tornare con decisione su Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale azzurra.

La Juve aveva mostrato interesse già in estate prima di virare su McKennie e potrebbe tentare nuovamente l’assalto nelle prossime settimane. La richiesta del Sassuolo è di 30 milioni di euro.