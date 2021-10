Juventus, un attaccante può partire a gennaio: il motivo

La Juventus riflette sul futuro di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 approdato lo scorso agosto dal Santos e ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama sudamericano.

In questi primi mesi in bianconero, però, il giocatore non ha trovato spazio per via di vari problemi fisici e della folta concorrenza. Situazione che spinge la società a riflettere sul da farsi.

Il brasiliano oggi sarà a disposizione dell’Under 23, dato che non figura nella lista Champions, e avrà un’occasione per trovare minuti e migliorare la forma fisica.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, a gennaio la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi prestito, soprattutto qualora dal mercato arrivasse un altro attaccante.

In tal caso la concorrenza sarebbe ancora maggiore, motivo per cui un’esperienza in un altro club che gli garantisca sufficiente minutaggio potrebbe accontentare tutti.