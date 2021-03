Juventus, un colpo a reparto per rinforzare la rosa: gli obiettivi

La Juventus sarà una delle protagoniste della prossima sessione di mercato. L’attuale stagione non sta andando come sperato e in estate i giocatori che non hanno convinto faranno le valigie.

Il direttore sportivo Paratici è già al lavoro per trovare innesti all’altezza delle aspettative, stando a quanto riporta Sportmediaset, i bianconeri avrebbero già individuato i primi 3 colpi da piazzare, uno in ogni reparto.

Per quanto riguarda la difesa l’obiettivo è Gosens dell’Atalanta, che arriverà per fare il titolare sulla corsia di sinistra al posto di Alex Sandro, che in questa stagione ha avuto un rendimento altalenante.

Per la mediana il primo nome è quello di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana, già cercato nella scorsa estate dai bianconeri. Locatelli andrebbe a prendere il posto di Ramsey, in uscita dalla Juve.

In avanti, invece, nel mirino c’è Arek Milik, attualmente al Marsiglia. Sul polacco c’è una clausola rescissoria da 12 milioni di euro e la Juve è pronta a sfruttare l’occasione.