Kean bocciato, probabile niente Villareal per lui

La pessima prestazione di Kean contro il Torino non è passata inosservata. Niente tridente contro il Villareal

La parabola discendente di Moise Kean non ha precedenti. I tifosi bianconeri si schierano tra chi lo vorrebbe fuori immediatamente e altri che vorrebbero vederlo nel suo ruolo naturale. Troppi convergono però nella stessa opinione però. Sono pochi, secondo i tifosi, gli attaccanti passati da Torino più scarsi di lui.

Frasi fin troppo dure e premature, ma il momento per il giocatore italiano è pessimo. Tanto pessimo da potenzialmente dover costringere Allegri ad un cambio di modulo per la partita con il Villareal. Contro gli spagnoli potrebbe non esserci il tridente – complice infortunio di Dybala – e dunque si potrebbe passare ad una differente formazione.

Il cambio di schema per Massimiliano Allegri

La formazione più probabile, ad oggi, sembrerebbe essere un 4-4-2. Un ritorno al modulo con cui Allegri ha tessuto intorno ai bianconeri maggiormente, in questa stagione. Kean non convince e con Paulo Dybala e metà della difesa decimata dagli infortuni sembrerebbe esser questo lo schema per il possibile undici iniziale.

Un 4-4-2 che vedrebbe il solito confermato Szczesny tra i pali e una difesa con De Ligt e Danilo da centrali. Alex Sandro e De Sciglio terzini, il tutto dietro ad un centrocampo composto da Cuadrado, Zakaria, Locatelli e Rabiot. In avanti sembrerebbe esserci l’idea Morata e Vlahovic, con lo spagnolo pronto a fare da supporto al serbo. Una formazione che evidenzia il momento d’allarme per i bianconeri, in un momento decisivo dea stagione.