Keylor Navas: il Napoli ha intenzione di insistere fino a giovedì

Ancora non si è sbloccato l’affare Keylor Navas per il Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulla questione arrivano dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha aggiornato i tifosi riguardo gli affari in corso tra il club azzurro e il Paris Saint Germain.

Secondo quanto dichiarato, infatti, Fabian Ruiz è coinvolto in un’operazione di circa 23 milioni di euro escluso bonus e nella giornata di oggi dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. La questione dello spagnolo resta comunque slegata da quella di Navas che non si è ancora sbloccata.

Di Marzio riferisce che il Napoli ha intenzione di insistere fino a giovedì sera per il portiere che è legato al Paris Saint Germain fino al 2024 e che non sembra disposto a corrispondere una buonuscita al calciatore. Resta, quindi, da capire come evolverà la situazione nelle prossime ore per capire se Navas arriverà in azzurro in questa sessione di mercato oppure a gennaio.