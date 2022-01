Koulibaly, il Napoli vuole rinnovare il contratto del difensore

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Koulibaly e dargli un ruolo di rilievo

Ormai è sicuro, Lorenzo Insigne partirà. L’attuale capitano del Napoli andrà in scadenza di contratto e si è già promesso al Toronto. Se Insigne è già conscio di esser pronto ad andare in MLS, discorso diverso per Koulibaly.

Il difensore Senegalese andrà in scadenza nel 2023 e il Napoli vorrebbe renderlo il prossimo capitano dopo Insigne. Un ruolo che di certo pesa e crea molte aspettative, con il giocatore però che sembrerebbe pronto al legarsi ancor di più agli azzurri.

Quel corteggiamento della Juventus e la Champions League davanti

Il Napoli ha un obiettivo dichiarato: qualificarsi in Champions League. I Partenopei non sono riusciti per un soffio a qualificarsi nella scorsa stagione, ma quest’anno tutto sembra esser incentrato sul riuscirci. Per convincere Koulibaly ci sarebbe anche la voglia di entrare in Champions, provando in tutti i modi a sfondare nel calcio che conta.

Lascia preoccupazioni però il mercato, con la Juventus che negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi sul calciatore per poter eventualmente sostituire De Ligt. Almeno, se ce ne fosse il bisogno.

L’arrivo di Vlahovic da di certo nuovo appeal ai bianconeri, ma salvo clamorosi stravolgimenti Kalidou continuerà la sua carriera sotto il Vesuvio. Difficile che continui a giocare in Italia con un’altra maglia, specialmente dopo le varie dichiarazioni d’amore verso la città. Ancora non si hanno dati certi per l’eventuale rinnovo, ma con il contratto in scadenza tra un anno è probabile che la società accelleri sin da subito.