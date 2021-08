Koulibaly, il PSG starebbe pensando di versare i 50 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis

Kalidou Koulibaly potrebbe essere la cessione eccellente del Napoli per risanare la situazione economica in seguito alla mancata qualificazione della passata stagione in Champions League.

Il difensore centrale del Napoli, infatti, sarebbe finito nel mirino del PSG. La squadra francese sarebbe infatti intenzionata ad acquistare il centrale azzurro per via dei problemi fisici di Sergio Ramos.

Con il centrale azzurro il club francese potrebbe completare il mercato stellare che ha visto, tra gli altri, anche Leo Messi.

Tra il presidente del PSG e Aurelio De Laurentiis i rapporti sono già buoni per via delle trattative che hanno visto in passato Lavezzi ed Cavani accasarsi in Francia.

50 sono i milioni richiesti da parte della SSC Napoli, cifra che il PSG potrebbe decidere di versare alla società partenopea in questi ultimi giorni di mercato. Non a caso i dirigenti azzurri sono già alla ricerca di un possibile sostituto.