Koulibaly rifiutò 8 milioni dalla Juventus

Uno dei calciatori che ha fatto la storia del Napoli negli ultimi anni è stato sicuramente Kalidou Koulibaly. Il calciatore senegalese non è riuscito però negli anni a vincere lo scudetto ed ha visto l’impresa degli azzurri dall’Inghilterra. Difatti in estate Koulibaly ha scelto di provare una nuova esperienza trasferendosi al Chelsea, squadra che però ha deluso davvero le aspettative.

Il centrale difensivo è stato a lungo nel mirino anche della Juventus, ma la Vecchia Signora non riuscì a concretizzare il colpo. Koulibaly non ha mai voluto vestire la maglia bianconera sentendo da sempre l’amore di Napoli. Di questa situazione ne parlò anche il giornalista esperto di calciomercato, Fabio Santini, nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold:

“Mi sono arrivate delle notizie su Kalidou Koulibaly. Si parla, in particolare, di una offerta importante presentata dalla Juventus per il forte difensore senegalese. Io sono in grado di dirvi le cifre: otto milioni di euro più bonus. Il calciatore ha tuttavia rifiutato tale proposta. Il motivo? Quello di non fare uno sgarbo ai tifosi del Napoli”.

Francesco Oppini, giornalista di dichiarata fede juventina, confermando l’offerta della Vecchia Signora per il centrale ex Genk, aggiunse poi: “Vi assicuro che non c’è nessuna squadra in Italia in grado di offrire a Koulibaly una cifra più alta di quella della Juventus. Per questo motivo dico che se Kalidou non va alla Juventus, difficilmente approderà in un’altra squadra del campionato italiano di Serie A“. E in effetti Kalidou andò al Chelsea rifiutando ogni altra squadra di Serie A per non tradire Napoli.

Il senegalese ha giocato per ben otto stagioni con la maglia del Napoli. Ha totalizzato complessivamente in maglia azzurra trecentodiciassette presenze. La sua rete più importante è quella contro la Juve nel 2017, il centrale segnò di testa nei minuti finali allo Juventus stadium facendo sognare lo scudetto a tutti i tifosi partenopei.