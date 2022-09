Kvaratskhelia decisivo in Lazio-Napoli

Kvicha Kvaratskhelia in questo avvio di campionato è stato uno dei giocatori più decisivi della Serie A. Il calciatore georgiano è arrivato nel mercato estivo al Napoli per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi. In poco tempo ha fatto innamorare con le sue giocate tutti gli amanti del calcio ma sopratutto tutti i tifosi partenopei.

Quattro gol e un assist nelle prime cinque partite di campionato, queste sono le statistiche del nuovo acquisto del Napoli. L’ultimo gol, l’ha segnato contro la Lazio, decidendo la partita con il 1-2 finale. Il giocatore georgiano ha sicuramente cambiato la partita con le sue giocate e con la sua tecnica raffinata.

Oggi “La Gazzetta dello Sport” ha sottolineato la sua ultima ottima prestazione in questo modo: “All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senza paura e con tanta classe.”

Il quotidiano sportivo ha poi continuato così: “L’episodio che poi cambia l’inerzia della partita avviene al 34′. Milinkovic entra morbido in contrasto con Kvara che si invola ma schiaccia troppo il tiro e Provedel para. Diventa il segnale di riscossa. Poco dopo ancora il georgiano si gira improvvisamente e tira colpendo il palo. Ancora 2′ e arriva il pari con Zielinski che pennella sulla testa di Kim.”

La conclusione della partita poi la conosciamo tutti, forcing del Napoli e su assist di Zambo Anguissa, Kvicha Kvaratskhelia segna con un gran tiro il gol del 1-2 finale. In questo modo il Napoli, dopo due pareggi, vince la sua terza partita in questo campionato e si trova ad undici punti in classifica.