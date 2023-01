Kvaratskhelia parte dalla panchina contro la Sampdoria?

Sembra essere una possibilità quella di vedere Kvicha Kvaratskhelia in panchina nella prossima partita con la Sampdoria. A darci questa ipotesi è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il georgiano potrebbe inizialmente sedersi in panchina per poi subentrare ed incidere a gara in corso.

Ecco cosa ha scritto “La Gazzetta dello Sport” su questo possibile scenario: “E per il georgiano potrebbe prospettarsi anche una situazione diversa: partire dalla panchina, per poi dare nell’ultima mezz’ora quella imprevedibilità di cui la squadra ha bisogno negli ultimi trenta metri, magari sfruttando la stanchezza dei difensori avversari. E risparmiare anche qualche calcione, che a Milano ne ha potuti assaggiare diversi.”

Al posto dell’ala sinistra georgiana potrebbe giocare uno tra Elmas e Raspadori. Il macedone sembra essere in ottima condizione e potrebbe dare un ottimo apporto alla squadra. Raspadori invece cerca spazio, l’attaccante azzurro è un vero jolly per mister Spalletti e può giocare difatti in vari ruoli. La sua duttilità lo rende importante ma è anche vero che c’è bisogno di più minutaggio.

Kvara nella sfida con l’Inter non sembrava essere al top della forma. L’idea di mister Luciano Spalletti è quella di farlo riposare un pò e di metterlo in mischia nel momento in cui la difesa avversaria inizia ad essere stanca. Il suo cambio di passo e la sua imprevedibilità potrebbero essere la mossa giusta per abbattere la Sampdoria che sembra essere in crescita.

Il Napoli pur avendo perso la partita con l’Inter continua a trovarsi in testa in Serie A. La squadra partenopea si trova ora a +5 dal Milan, +7 dalla Juventus e +8 dell’Inter. Dopo la brutta caduta a San Siro, i partenopei con la Sampdoria, dovranno ritrovare subito la via della vittoria.