Kvaratskhelia smentisce le voci di addio

Negli ultimi giorni tante voci sul futuro di Kvaratskhelia, che volevano i recenti infortuni come mal di pancia del giocatore

Kvicha Kvaratskhelia è concentratissimo sul Napoli. Il calciatore georgiano non ha intenzione di andarsene, per ora, e cancella tutte le voci attraverso una foto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore era stato dato come scontento da diverse voci, tanto che c’era chi diceva che non stesse giocando proprio per questo suo presunto malumore.

Il calciatore, però, non sembra essere scontento e anzi: si dice felice della vittoria contro l’Udinese. Nonostante abbia saltato anche la partita contro i friulani sembra volenteroso di tornare in campo, con il calciomercato che per ora è allontanato.

Tra miti e campo

Il calciatore resta umile, ma punta comunque in alto. In una recente intervista il talento georgiano ha detto: “Non so se sia la cosa giusta da dire ma ammetto che mi piace molto avere il pallone tra i piedi. A volte magari esagero ma è una cosa su cui sto lavorando. Mi piace giocare palla al piede ma non voglio che questo diventi controproducente, l’importante è essere utile alla squadra, con e senza pallone“.

Poi aggiunge, parlando dei paragoni con Maradona: “Il soprannome Kvaradona? Nessuno può essere paragonato a Maradona, è una leggenda del calcio. Sarà molto difficile in futuro vedere giocare un calciatore come lui. È ovvio che sono molto contento quando vengo paragonato a Maradona. Significa molto per me e mi fa sentire molto la responsabilità. Quando ti accostano a un giocatore del genere questo non può che renderti orgoglioso e felice“.