La Juventus è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro

A poco a poco, tutti i club stanno prendendo posizione con l’obiettivo di rafforzare le loro squadre. Nel caso della Vecchia Signora, il club è alla ricerca di Carlos Augusto

Continuano le mosse che le diverse entità attendono per consolidare i loro progetti in vista della stagione successiva. I direttori sportivi stanno lavorando per individuare i problemi che molte squadre hanno. La missione? Risolvere questi problemi il prima possibile negli uffici.

È questo che ha portato all’accumulo di informazioni su numerosi nomi che già circolano nelle agende di squadre come la Juventus. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, i piemontesi avrebbero messo gli occhi su un interessante terzino sinistro.

Carlos Augusto entra in scena

Secondo i media citati, il giocatore che è stato indicato come uno dei futuri prospetti di Massimiliano Allegri è Carlos Augusto (24 anni). Un giovane brasiliano che è diventato un giocatore importante per il Monza, dove ha realizzato quattro gol e tre assist in questa stagione (22 partite).

Queste ottime prestazioni con il club transalpino hanno fatto sì che l’ala venisse inserita nella lista dei possibili rinforzi per la Juventus. Consapevoli dell’importanza di rinforzare la fascia sinistra del reparto arretrato, i bianconeri sono pronti a muoversi per Augusto.

Sulla cessione Galliani ha detto: Carlos Augusto e la sua crescita? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma ora è inutile parlare del mercato. Giocava nel Corinthians, era già un giocatore importante”. Difficile, dunque, che il giocatore vada via a cuor leggero. Galliani vuole costruire una squadra vincente e tutto passerà anche da Augusto.