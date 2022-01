La Juventus punta Guimaraes del Lione, ecco la situazione

Bruno Guimaraes del Lione sembra un obiettivo concreto per la Juventus, che lo vorrebbe acquistare per il centrocampo

La Juventus ha in mente di rifarsi il look. L’infortunio di Federico Chiesa sembra poter aver dato una spinta alla rivoluzione di squadra, con i bianconeri che dovranno necessariamente intervenire sul mercato tra Gennaio e l’Estate. Difficile avvenga qualcosa di eclatante nell’immediato, ma sono varie le voci. Una tra le tante vuole Bruno Guimaraes puntato dai bianconeri.

Il centrocampista Brasiliano del Lione è in Europa grazie al volere di Juninho Pernanbucano, che lo ha voluto prelevare a tutti i costi dall’Atletico Paranaense. Un calciatore che costituisce una punta di diamante per la squadra Francese, che difficilmente vorrà comunque privarsene a stagione in corso.

Un’idea per l’Estate

Il giocatore in forza ai Francesi potrebbe entrare solo a patto che esca qualcuno. Ramsey e Rabiot sono tra i principali indiziati a dire addio alla Juventus, con i bianconeri che potrebbero investire poi tutto su Bruno Guimaraes.

Il contratto del giocatore classe 1997 è in scadenza nel 2024 e la richiesta del Lione è di oltre 50 milioni di euro. La Juventus è particolarmente interessata, anche per il calciatore è uno dei punti di forza della formazione Francese.

Il margine di trattativa è basso, così come la possibilità che il Lione alzi le pretese a fronte di un finale di stagione da protagonista per il calciatore. Cosa abbastanza probabile, visto che non si sta comportando male in questa stagione. La Juventus dovrà muoversi con cautela, per provare a prendere il giocatore prima delle altre.