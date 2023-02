La Juventus sta studiando il trasferimento di Sergino Dest

La Juventus, secondo alcune voci, è interessata a ingaggiare Sergino Dest in prestito dal Barcellona nella finestra di trasferimento estiva

Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb, Sergino Dest è oggetto di interesse da parte della Juventus. I giganti della Serie A vogliono acquistare il terzino del Barcellona in prestito nella finestra di trasferimento estiva. Il 22enne è in forza al Milan in questo periodo, dopo esservi approdato la scorsa estate nel giorno della scadenza.

Sergino Dest è stato uno dei migliori giovani terzini d’Europa quando ha fatto la gavetta all’Ajax, prima di diventare un titolare della squadra olandese. Il Barcellona sembrava aver messo a segno un colpo quando ha acquistato il giovane nell’ottobre 2020. Ma non è riuscito a lasciare il segno, finendo per scendere di livello al Camp Nou di Spotify.

Il 22enne non è riuscito a farsi notare da Xavi Hernandez, che ha sancito la sua partenza la scorsa estate. Alla fine Dest si è accasato al Milan nel giorno della scadenza, ma ha faticato a San Siro. L’internazionale degli Stati Uniti ha disputato solo 635 minuti di gioco in questa stagione.

Il Milan quindi non ingaggerà Dest a titolo definitivo dal Barcellona nella finestra di trasferimento estiva. Ma il giovane terzino potrebbe rimanere in Serie A, con la Juventus interessata ad assicurarsi i suoi servizi. I bianconeri cercheranno di ottenere il giocatore in prestito per la stagione 2023/24.

Le ultime

La Juventus potrebbe avere bisogno di investire in un terzino destro nella finestra di trasferimento estiva. Questo perché Mattia De Sciglio ha fatto acqua da tutte le parti. Nel frattempo, Juan Cuadrado ha superato i trent’anni e si sta avvicinando alla fine della sua brillante carriera. Per quanto riguarda Danilo, l’internazionale brasiliano gioca principalmente come terzino destro per la Serie A in questi giorni.

La big di Serie A ha quindi mostrato interesse per diversi terzini destri, tra cui Ivan Fresneda. Anche Dest è un obiettivo possibile per la Juventus, visto che non rientra nei piani di Xavi. Ma non è chiaro se il Barcellona sia disposto a un’altra partenza in prestito invece di venderlo a titolo definitivo.

Tuttavia, il Barcellona non avrà altra scelta se non quella di cederlo nuovamente in prestito se il 22enne non sarà in grado di attirare offerte definitive. Sarà interessante vedere come procederanno le trattative con la Juventus se si avvicineranno ai blaugrana.