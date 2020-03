La lista dei sei calciatori incerti di rimanere al Napoli

Prima di pensare al suo mercato in entrata, la dirigenza del Napoli sta effettuando le sue riflessioni in merito alle cessioni. Il DS Giuntoli e il suo team stanno valutando tutti i componenti dell’organico azzurro per capire chi può ancora dare qualcosa a questa squadra e chi ha ormai finito un ciclo e deve trovare un’altra sistemazione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere Dello Sport, alcuni degli elementi a rischio sono Alex Meret, Milik, Hysaj, Llorente, Younes e Ghoulam. Per quanto riguarda il portiere azzurro, dipenderà molto dalla volontà di Gennaro Gattuso: bisognerà capire se il tecnico calabrese si fida di lui o se continuerà a puntare su Ospina. In tal caso, l’ex Udinese sarebbe ceduto per andare a giocare altrove.

Ecco le parole del quotidiano: “Domandarselo è lecito e rispondersi è doveroso: ma voi cedereste mai Alex Meret? Eppure l’interrogativo ondeggerà nell’aria e sarà necessario, anzi indispensabile, riflettere seriamente a lungo su ciò che si vorrà sistemare tra i pali. Meret rientra, legittimamente, tra coloro che son sospesi, ed è principalmente il portiere che vorrà capire se per lui esisterà un Napoli e un allenatore convinto dei suoi mezzi e capace di accettarne anche qualche umanissimo errore. Ma nella lista degli incerti rimangono altri: ad esempio Milik e Hysaj. E inseguiranno indicazioni – e magari ne offriranno – anche Llorente, anche Younes, anche Ghoulam”.