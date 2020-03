Valter De Maggio rivela l’interesse del Napoli per Gaetano Castrovilli

Il Napoli sta cercando di piazzare un colpo importante per la prossima sessione di calciomercato e, in particolare, vorrebbe rinforzare il centrocampo. Dopo l’importante cifra investita la scorsa stagione per strappare Hirving Lozano al PSV, quest’anno Aurelio De Laurentiis potrebbe invece puntare su un talento italiano che già conosce la competizione ed è ambito da molti club.

A rivelare l’indiscrezione è stato il noto giornalista napoletano Valter De Maggio intervistato oggi nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli. Stando alle sue parole, Giuntoli avrebbe puntato il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Inoltre, De Maggio ritiene che il Napoli possa arrivare a fare un’offerta importante vicino ai cinquanta milioni di euro.

Castrovilli ha esordito quest’anno in Serie A ed è uno dei gioielli più desiderati dagli altri club italiani come l’Inter. Nativo di Canosa di Puglia, ha già accumulato 24 presenze in campionato e 3 goal. Vincenzo Montella non ha avuto nessun dubbio a schierarlo titolare sin da subito e Iachini, dopo essere subentrato all’allenatore campano, non ha potuto esimersi dal continuare a farlo giocare vista la qualità delle sue prestazioni.

Il Napoli dovrà comunque prima sistemare la questione delle cessioni a centrocampo. Allan è uno dei probabili partenti e neanche Zielinski è sicuro di rimanere dato il suo contratto in scadenza a giugno 2021.