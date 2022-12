La Marca “Solo il Napoli può prendere Frattesi”

Il giornalista ha parlato della possibilità che Frattesi vada a rinforzare il centrocampo del Napoli. Sul calciatore anche la Roma

Frattesi sembra intrigare ormai mezza Italia. Il calciatore è nel mirino di varie squadre, con Napoli e Roma che hanno intensificato i contatti nelle ultime settimane. Il giocatore del Sassuolo vorrebbe andare alla Roma, sarebbe un ritorno, ma c’è chi dice che invece potrebbe andare al Napoli.

A dirlo è Domenico La Marca, che ai microfoni di areanapoli.it ha parlato della situazione del ragazzo. Secondo lui il Napoli sarebbe l’unica squadra a poter prendere Frattesi. La Roma ci proverà, ma tutto sembrerebbe dunque essere in vantaggio dei partenopei.

Le parole di La Marca

Ecco cosa ha detto: “È italiano, giovane e talentuoso solo per questi motivi sarebbe una grande operazione da parte del Napoli, che potrebbe davvero costruire uno zoccolo duro di calciatori nazionali e di primissima fascia. Frattesi ha delle caratteristiche che nel centrocampo del Napoli non ci sono e per questo un suo acquisto potrebbe arricchire la mediana azzurra visto che si tratta di una mezzala da 10 gol a stagione ma che allo stesso tempo possiede il dinamismo di chi è dedito più a compiti di equilibrio. Al Sassuolo in questa stagione sta completando il suo percorso di maturazione difatti è diventato uno dei leader della squadra che soprattutto con l’assenza prolungata di Berardi si è affidata completamente alle giocate del suo giovane centrocampista. Inoltre sarebbe il momento propizio per prendere in contropiede la folta concorrenza, visto che forse il Napoli davvero è l’unica squadra che oggi si può permettere di prendere o bloccare a gennaio Frattesi”.