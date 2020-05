La polmonite di Sarri era coronavirus? Il virologo Pregiasco: “Lo escludo. Era dovuta al fumo”

Da giorni circolano voci riguardo la presenza del coronavirus già prima del periodo invernale. Sotto i riflettori sono finiti i Giochi Militari di Wuhan dello scorso ottobre, che avrebbero portato numerosi atleti ad ammalarsi. Tra questi c’era il campione di scherma Matteo Tagliarol, che nei giorni scorsi ha rivelato:

“Quando siamo arrivati a Wuhan, quasi tutti ci siamo ammalati. Io ho avuto tosse, molta tosse. Per una settimana sono stato benino, poi ho avuto la febbre altissima. Sono asmatico, ma il problema è lieve, e in quei giorni invece sentivo che non respiravo. Ho detto a Martina (la compagna ndr): ‘Se vedi che non respiro bene, chiama l’ospedale’.

Alla fine sono stato ammalato tre settimane, sempre con tosse, molto debilitato. Alla fine sono guarito e si è ammalato mio figlio. Ci hanno detto che aveva il broncospasmo, ma non si risolveva nemmeno con il Ventolin, poi si è ammalata anche Martina, ma più lievemente. Quando si è cominciato a parlare del virus, senza nessuna competenza medica, mi sono detto: allora l’ho preso. Ho 37 anni, sono sportivo, sono stato davvero molto male rispetto ai miei standard”.

Le voci hanno riguardato da vicino anche Maurizio Sarri, che dopo la scorsa estate ha accusato una forte polmonite, destando preoccupazione nell’ambiente bianconero. Il Corriere dello Sport ha chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco se nel caso Sarri si potesse trattare di coronavirus precoce:

Era coronavirus o solo una “bufala” da social?” Troppo presto l’estate 2019 per il nuovo coronavirus. Escluderei Sarri. La gravità è in una polmonite in un grande fumatore. Mentre non escludo affatto quanto accaduto durante i Giochi militari. Avere la certezze scientifica sarebbe un tassello importante”.