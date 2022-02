Lacazette offerto a Inter e Juventus, Lione in pole

Lacazette si svincolerà la prossima estate dall’Arsenal. Il suo contratto è in scadenza e non verrà rinnovato

Alexandre Lacazette sembra essere uno dei profili più interessanti dei calciatori in scadenza, per la prossima estate. Il giocatore francese non rinnoverà con l’Arsenal e dunque sarà libero di accasarsi dove preferirà. Per lui a Gennaio sembrerebbe essersi mosso il Newcastle, destinazione declinata dal calciatore e che dunque è rimasto con i Gunners.

In estate però tutto potrebbe cambiare, con gli agenti del calciatore che lo avrebbero offerto a Juventus e Inter. Entrambe le squadre avrebbero rifiutato il colpo, avendo altri obiettivi.

Il Lione e gli obiettivi delle due italiane

Per Lacazette sembrerebbe farsi dunque avanti l’opzione ritorno in Francia. Il Lione si sarebbe fatto avanti prepotentemente, con Aulas che conferma la possibilità di un ritorno di Lacazette. Aulas – presidente dei francesi – avrebbe ammesso “Sì, siamo interessati a Lacazette. Sopratutto per quello che ha fatto qui e con lui ci siamo tenuti in contatto da quando è partito. Il suo è un profilo che ci interessa. Tutte le trattative con grandi giocatori sono complicate. Noi faremo tutti gli sforzi possibili, ma fa parte delle idee guida che Bruno Cheyrou ci ha richiesto. Nel contesto attuale, Lacazette è più accessibile di Benzema. Dobbiamo renderlo finanziariamente possibile”.

Un Lacazette quindi che sembra più vicino al ritorno al Lione che altro. Inter e Juventus sembrerebbero però maggiormente interessate ad altri prospetti, dunque non si mangerebbero le mani.

I bianconeri puntano a mantenere in rosa Alvaro Morata, cercando di abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. Dovesse partire Dybala sembrerebbe esser pronto l’assalto a Giacomo Raspadori, mentre Kean potrebbe partire alla volta di Parigi.

L’Inter vorrebbe provare a strappare Dybala ai bianconeri, ma quasi sicuramente proverà il tutto per tutto per Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo sembra essere l’indiziato principale per essere il post Dzeko. Diventando per la prima stagione il suo sostituto e cercando di trarre più esperienza possibile dal bosniaco. Una cosa è sicura, Alexandre Lacazette non resterà all’Arsenal.