L’Ajax potrebbe accontentare la Roma per Karsdorp

Rick Karsdorp potrebbe finire all’Ajax, che vorrebbe acquistare un terzino d’esperienza per la propria difesa. La Roma potrebbe venire accontentata

La Roma potrebbe salutare Karsdorp nonostante Mourinho lo abbia chiamato per il ritiro. Il giocatore olandese piace parecchio in Eredivisie, campionato che lo potrebbe rivedere protagonista ad altissimi livelli.

Il calciatore piace anche alla Juventus, che però sembra non voler spendere 10 milioni a stagione in corso per lui. Il calciatore potrebbe dunque finire in Olanda, con una squadra in particolare a volerlo.

L’Ajax spinge

Secondo quanto arriva da fonti olandesi, il giocatore potrebbe ritrovarsi a giocare per l’Ajax già da gennaio. Una pista che per lui potrebbe essere gradita, specialmente perché tornerebbe a “casa”. Quell’Olanda che ha lasciato senza più far ritorno. I lancieri potrebbero pagare i 10 milioni e anche volentieri. La squadra di Van Nistelrooy potrebbe giovare del calciatore, specialmente perché in quel ruolo manca esperienza. Karsdorp potrebbe offrire questo e altro, specialmente a livello di spogliatoio.

Intanto, Daniele Miceli ha parlato a Sportmediaset del possibile scambio tra Juventus e Roma. Ecco cosa ha detto: “La Juventus propone alla Roma lo scambio De Sciglio-Karsdorp: i bianconeri oltre al cartellino del laterale giallorosso vorrebbero anche un conguaglio cash“.

Il giocatore potrebbe però volere un’altra opportunità in giallorosso, con la Roma che si ritroverebbe ad avere un giocatore in più. Difficile possa accadere, ma non impossibile. Il calciatore sarebbe una forza aggiunta a stagione in corso per i giallorossi, specialmente perché è un terzino di sicuro affidamento che tanto bene ha fatto negli scorsi mesi.