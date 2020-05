L’Atletico Madrid fa sul serio per Higuain, ma occhio al River

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita a malincuore nelle prossime ore sarà obbligato a rientrare a Torino per osservare i 14 giorni di quarantena per poi tornare agli ordini di Maurizio Sarri, ma nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci di mercato sul suo conto.

SCENARIO ATTUALE – L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e al momento la società non ha intenzione di offrirgli il rinnovo. Per evitare di perderlo a parametro zero, il direttore sportivo Paratici cercherà di piazzarlo nella prossima sessione di mercato. Del resto l’interesse nei confronti del Pipita non manca.

OFFERTA – Come riporta in Spagna il portale Don Balòn, Higuain è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, chiamato a sostituire il partente Diego Costa. L’argentino piace molto a Simeone e al direttore sportivo Berta, pronto a mettere sul piatto un’offerta 25 milioni di euro per convincere i bianconeri.

ARGENTINA – Il club spagnolo dovrà fare attenzione alla concorrenza del River Plate, club nel quale l’attaccante sogna di chiudere la carriera.

L’operazione non è di quelle semplici, ma potrebbe andare in porto sulla base di quanto accaduto per l’affare Tevez, rientrato al Boca Juniors in cambio dell’opzione su alcuni giovani. Due anni dopo il trasferimento dell’Apache, la Juventus prelevò Rodrigo Bentancur dal club argentino.