Roma, Fonseca vuole Pedro, lo spagnolo: “Pronto ad ascoltare le offerte”

Il periodo di stop è servito a Paulo Fonseca, tecnico della Roma, per valutare i profili che potrebbero fare al caso dei giallorossi in vista della prossima stagione. In cima alla lista c’è lo spagnolo Pedro, esterno d’attacco in scadenza con il Chelsea nel prossimo giugno e occasione a costo zero.

Al momento sulle tracce del giocatore, oltre alla Roma, c’è l’Al-Sadd dell’amico Xavi e il Betis Siviglia, ma i giallorossi sono convinti di riuscire a strappare il sì del giocatore. Nel frattempo Pedro, in un’intervista rilasciata a ‘El Larguero’, ha aperto all’addio ai Blues:

“Sto aspettando un incontro con il Chelsea, quello che dovevamo avere è stato sospeso. Il mio contratto sta per scadere, non ci siamo mai seduti per vedere se rinnovarlo o meno. Ma sono aperto ad ascoltare anche altre offerte.

Un ritorno in Spagna? Beh, non lo so. Ho offerte da molti posti e valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori“.

Lo spagnolo è una precisa richiesta di Fonseca e la Roma si è già mossa per assecondare il tecnico, offrendo al giocatore un triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Il club capitolino è in pole position, ma per concludere l’affare servirà fare ancora molta strada. Novità importanti sono attese nei prossimi giorni.