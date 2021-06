Lazio, Sarri nuovo allenatore: i primi due acquisti potrebbero arrivare dal Napoli

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. L’ex mister del Napoli, dopo una lunga trattativa con il club biancoceleste, ha accettato l’offerta di Claudio Lotito e quindi siederà sulla panchina della seconda squadra di Roma.

Dopo un anno sabbatico, quindi, Sarri ritorna in panchina con l’obiettivo di portare la Lazio in Champions League.

Per farlo il mister ha chiesto garanzie sul mercato, sia in entrata che in uscita. Non vuole, infatti, la cessione dei big ed inoltre avrebbe chiesto alcuni rinforzi.

I primi due acquisti di Sarri, in particolare, potrebbero essere due attuali giocatori del Napoli con il contratto in scadenza il 30 giugno: Hysaj e Maksimovic.

Nelle ultime ore, inoltre, è stato accostato anche il nome di Matteo Politano. Aurelio De Laurentiis considera il suo giocatore incedibile e difficilmente accetterà un’offerta di Lotito durante il prossimo mercato estivo.