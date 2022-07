Le migliori spiagge in Abruzzo del 2022

Quando vieni in Abruzzo per una vacanza, stai scegliendo una regione in cui la natura è ancora l’attrazione principale: circondata per lo più da montagne e colline, alcune delle quali sono ricoperte di piante verdi e alberi, questa regione è un’ottima destinazione per le vacanze. Qui potrai rilassarti e goderti panorami mozzafiato, oppure concederti un pranzo o una cena tradizionale a base di prodotti locali della tradizione classica.

Rispetto al resto dell’Adriatico, le spiagge abruzzesi sono speciali: è uno dei pochi paesi al mondo dove si può sciare in primavera e fare una nuotata nel pomeriggio. Le sue zone costiere attirano i turisti che amano l’acqua limpida e gli splendidi dintorni della spiaggia.

La costa adriatica abruzzese si estende per oltre 130 chilometri, il che significa che c’è sicuramente una spiaggia in grado di soddisfare le tue esigenze: dalle spiagge alla moda di Pescara Centro ai dintorni naturali di Torre di Cerrano circondati da pinete.

Con un numero elevato di spiagge bandiera blu, scopri le 5 migliori spiagge d’Abruzzo con la nostra guida.

Le spiagge di Pescara

Il litorale di Pescara è composto da spiagge di sabbia dorata a grana fine e separate dalla strada da una passeggiata con una pista ciclabile ombreggiata da palme. Lunghe file di scogliere frangiflutti sono posizionate a pochi metri dalla riva in modo da proteggere la costa e mitigare l’azione erosiva del mare.

La maggior parte della spiaggia è data in concessione agli stabilimenti balneari, presso questi è possibile noleggiare attrezzature come sdraio, ombrelloni e lettini e organizzare partite di beach-volley, calcetto e tennis a pochi metri dal mare.

Le spiagge di Pescara sono particolarmente adatte ai bambini perché il fondale scivola dolcemente permettendo ai più piccoli della casa di fare il bagno e giocare in mare in totale sicurezza. Di notte Pescara è una città vivace e moderna, con il più grande porto turistico dell’Adriatico.

A poco più di 10 km si trova Montesilvano, località rinomata per la sua offerta gastronomica: dai un’occhiata qui se sei alla ricerca di arrosticini in vendita a Montesilvano.

Spiaggia Torre del Cerrano

Se stai cercando di trovare una spiaggia riservata e tranquilla, allora la spiaggia della Torre del Cerrano è la soluzione migliore tra tutte le spiagge abruzzesi. Si trova all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e vanta, per questo motivo, fondali sabbiosi e mozzafiato.

Deve il suo nome alla Torre del Cerrano, un’antica torre di avvistamento del Regno di Napoli sulla costa adriatica, tra le poche ad essere rimasta intatta nonostante i ripetuti attacchi saraceni nel 17° secolo.

La costa è lunga diversi chilometri e l’accesso alla spiaggia avviene attraverso la pineta che la circonda; la sabbia è fine e di colore chiaro. La spiaggia è frequentata soprattutto da famiglie con bambini perché i fondali sono bassi e permettono anche ai più piccoli di nuotare in sicurezza.

Spiaggia di Pineto

Pineto è una piccola cittadina balneare situata sulla costa di Teramo. A differenza di molte altre città costiere qui, la città non si affaccia direttamente sulla costa, ma è separata dalla spiaggia da una pineta, da cui la città prende il nome. Questa pineta scende fino al mare e offre qualche riparo durante le ore più calde della giornata.

Le sue spiagge sono quasi interamente gestite dagli stabilimenti balneari dove è possibile noleggiare attrezzature come sdraio, ombrelloni e lettini oltre ad attrezzature per sport acquatici. I fondali digradano dolcemente verso il basso e bisogna allontanarsi dalla costa prima che diventino profondi. Presso le spiagge di Pineto c’è un’area dedicata ai cani. La spiaggia libera accessibile agli amici a quattro zampe si trova in Via XXV Aprile.

Spiaggia Alba Adriatica

La spiaggia di Alba Adriatica, una delle migliori spiagge d’Abruzzo, si trova nell’omonima località balneare tra Tortoreto Lido e Villa Rosa di Martinsicuro, in Abruzzo. Alba Adriatica è famosa per il caratteristico colore della sua sabbia, infatti, è conosciuta anche come la Spiaggia dell’Argento.

La spiaggia è ampia con fondali bassi e digradanti perfetti per le famiglie. La spiaggia di Alba Adriatica è per la maggior parte data in concessione agli stabilimenti. Il lungomare lungo la spiaggia ha una lunga pista ciclabile e offre ombra con pini marittimi, palme e vegetazione sempreverde. Nelle immediate vicinanze ci sono strutture ricettive, ristoranti e locali.

Spiaggia di Giulianova

La spiaggia di Giulianova Lido è conosciuta come una delle sette sorelle, ovvero le perle balneari della costiera teramana. Estendendosi per quasi due chilometri lungo la costa, c’è una passeggiata e una pista ciclabile che corrono per tutta la lunghezza.

La spiaggia di Giulianova è quasi interamente data in concessione agli stabilimenti balneari, ma non mancano ampi tratti di spiaggia libera. Molti degli stabilimenti, chiamati anche chalet, dispongono di campi per giocare a calcio, beach volley e tennis; hanno anche aree giochi per i più piccoli della famiglia dove possono divertirsi con gonfiabili e castelli sulla sabbia.