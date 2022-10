L’Inter continua ad osservare Cuadrado

Cuadrado finirà in scadenza di contratto con la Juventus, con l’Inter che sembra intenzionata a investire su di lui

Il colombiano lascerà con quasi certezza la Juventus, con un contratto in scadenza che non sembra sarà rinnovato. Cuadrado e i bianconeri sono ai limiti termini, con il rinnovo di contratto dello scorso anno che ha incrinato i rapporti.

Il giocatore ora potrebbe finire in mano all’Inter, con Marotta che avrebbe fiutato il colpo. Il colombiano non sembrerebbe tanto intenzionato a tradire i bianconeri, ma la possibilità che si vesta di nerazzurro c’è.

Dichiarazioni d’amore

Qualche mese fa pubblicò sui social alcune dichiarazioni forti: “lo mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni“. La possibilità che un rinnovo arrivi potrebbe esserci, anche se vi è più la probabilità che vada all’estero.

In Premier League ha tanti estimatori, con l’Everton su tutti che potrebbe puntare sull’ex Chelsea e Fiorentina. La Juventus non sembrerebbe aver gradito il rinnovo automatico dello scorso anno, che avrebbe voluto spalmare per più anni. La scadenza a fine stagione può essere vantaggiosissima per l’Inter, che punta a trovare qualcuno in quel ruolo.

Sarebbe l’ennesimo ex bianconero a vestire la maglia nerazzurra, dopo che negli ultimi anni anche gente come Felipe Melo, Antonio Conte e Arturo Vidal sono passati ai meneghini. La Juventus potrebbe dunque ritrovarsi a vedere l’ennesimo caso di “tradimento”, anche se nel mondo professionistico è strano parlar così.