L’Inter rischia la terza beffa, la Roma prepara l’offerta per Zagadou

Axel Zagadou è entrato di prepotenza tra gli obiettivi della dirigenza giallorossa. La Roma sembra essere intenzionata a strapparlo all’Inter

Paulo Dybala, Gleison Bremer e ora Axel Zagadou. L’Inter potrebbe ritrovarsi a subire il terzo scippo nell’arco di meno di un mese. La Roma di José Mourinho e Tiago Pinto, infatti, sarebbe entrata di peso nella trattativa che porterebbe all’ex difensore del Borussia Dortmund.

Il classe ’99 si è svincolato a fine Giugno dal proprio contratto con i tedeschi e ora è in cerca di squadra. L’Inter lo ha trattato per tempo, ma adesso la Roma vuole strapparglielo. Il giocatore avrebbe già ricevuto un’offerta dai capitolini, che non sembrano voler perdere tempo. L’obiettivo è prenderlo il prima possibile, per completare una difesa bisognosa di un altro innesto.

L’Inter rischia l’ennesima beffa

E’ una fase confusionaria di mercato per i nerazzurri, specialmente perché vi sono blocchi ovunque. L’arrivo di Paulo Dybala è figlio di un paio di uscite non concretizzate, Sanchez e Dzeko su tutte, con Marotta e soci che avevano in mano l’argentino. Per Bremer è un discorso differente, dato che il brasiliano aveva un accordo con la società nerazzurra e quest’ultima non ha avuto la forza economica per replicare alle offerte bianconere.

Ora la Roma ci riprova nuovamente e Zagadou potrebbe essere il terzo obiettivo che l’Inter vedrebbe sfumare da inizio mercato. Nikola Milenkovic, inoltre, sembra poter essere un obiettivo anche della Juventus che vorrebbe completare il proprio reparto arretrato con un altro profilo di livello. Sul serbo, però, l’Inter è in netto vantaggio. Resta però da capire se Milan Skriniar resterà o andrà via.