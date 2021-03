L’Isola dei Famosi, Daniela Martani ha accettato di fare tamponi e vaccini: è polemica

La prossima settimana partirà la nuova stagione de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Il reality show non è ancora iniziato ma le polemiche sono già molto accese a causa di una concorrente che ha accettato di partecipare, stiamo parlando di Daniela Martani.

POLEMICHE PER DANIELA MARTANI – Daniela è finita al centro di un’aspra polemica a seguito della sua partecipazione alla nuova stagione de L’Isola dei Famosi. La donna è nota in tv per aver partecipato al Grande Fratello 9, tuttavia, in questo ultimo anno si è contraddistinta per la sua campagna no-vax e no-mask.

I no-vax e no-mask sono persone che non credono all’efficacia dei vaccini e ai dispositivo di protezione come le mascherine. Soprattutto in quest’ultimo anno, queste categorie hanno espresso il loro disappunto nei confronti di vaccini e mascherine gridando chiaramente al complotto; tra questi anche Daniela Martani. La sua presenza al reality show, infatti, ha creato moltissime polemiche. Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, ha attaccato pesantemente chi ha avuto il coraggio di chiamare la donna per partecipare al reality, specialmente perché ci troviamo in aperta campagna vaccinale. “Una NoVax in piena campagna vaccinale, Mediaset vergogna!” ha tuonato Lucarelli.

DANIELA MARTANI SOTTOPOSTA A VACCINI E TAMPONE – Tuttavia, sembrerebbe che Daniela Martani sia scesa a compromessi e abbia messo da parte i suoi ideali pur di partecipare a L’Isola dei Famosi. Il portale TPI ha chiesto alla casa di produzione Banijay Italia un commento sui naufraghi e sulle condizioni di salute. “Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia. I concorrenti hanno effettuato un tampone molecolare (PCR) 72 ore prima della partenza per l’Honduras. Per il resto tutti i concorrenti sono stati sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute“ sono state le risposte a riguardo.

Per poter partecipare al reality, inoltre, i naufraghi devono aver fatto una serie di vaccini: “Tutto il personale coinvolto e i concorrenti hanno eseguito le seguenti profilassi: l’antitetanica, anti epatite A e B, l’anti tifoide, anti colera”. Alla domanda se qualche naufrago si fosse indispettito della cosa e avesse rifiutato, la casa di produzione ha così risposto: “No, tutto il personale coinvolto e i concorrenti dovranno sottoporsi e rispettare quanto previsto dal protocollo anti Covid”.