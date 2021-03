Sanremo 2021: ecco la classifica della prima serata

Eccoci la mattina dopo la prima serata del Festival di Sanremo. Tanti MEME e poche note prese ma andiamo con ordine.

Ieri sera, si sono esibiti sul palco di Sanremo i primi 13 Big in gara. Come ogni anno la classifica demoscopica ribalta un po’ l’andamento della serata. Meritato il primo posto di Annalisa che come ogni anno, riconferma la sua capacità e perfezione canora. Peccato per Manneskin e Madame, un po’ bassi in classifica. I primi indubbiamente una show band, con tutte le carte in regola per arrivare tra i primi posti, unica pecca la canzone poco sanremese. Madame, giovanissima, ha un potenziale altissimo forse non ancora apprezzato dal pubblico. Aiello conquista l’ultimo posto, meritato.