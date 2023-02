Lo United ci prova con Dybala

Paulo Dybala potrebbe salutare la Roma a fine stagione, con il Manchester United che sarebbe ben volenteroso di pagare la clausola rescissoria

Dopo una stagione un po’ sottotono alla Juventus e il fiasco della mancata firma con l’Inter, Paulo Dybala si sta riprendendo a poco a poco all’AS Roma, dove è un giocatore fondamentale. Con 10 gol e 6 assist in 20 partite per la squadra di José Mourinho, si sta comportando a un ottimo livello.

Il 29enne argentino, che ha anche vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale, è cresciuto di valore in modo straordinario. E questo si riflette anche nelle voci sul suo futuro. Per la prossima estate è ancora incerto, nonostante abbia un contratto fino al 2025.

Le ultime

L’esistenza di una clausola di rilascio di 20 milioni di euro lascia in sospeso il futuro del 29enne. Come riporta Sport, il Manchester United sta già pensando di ingaggiarlo per la prossima stagione, pagando quella cifra per portarlo in attacco nella squadra di Erik Ten Hag.

I Red Devils hanno seguito per diverso tempo lo sviluppo di questo giocatore, che ora è emerso come un giocatore che può diventare importante in qualsiasi grande club europeo. L’Old Trafford sta già esplorando tutte le opzioni per cercare di assicurarsi i suoi servizi. Intanto, prima della partita di Europa League, il giocatore aveva detto: “La clausola è un accordo tra i miei agenti e la Roma. Io non so. Non so cosa succederà a fine stagione, ma voglio essere allenato da Mourinho perchè è tra i migliori. Ora penso solo al Salisburgo”.